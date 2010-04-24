Азаров пугает Европу последствиями задержки с газовым консорциумом

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ считает необходимым развивать транзитный потенциал Украины – как транзита энергоресурсов, так и транзита, осуществляемого транспортом.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на брифинге в Киеве.

«Наша задача - вернуть Украине очень важное значение транзитного государства», - заявил Н.АЗАРОВ.

Он подчеркнул, что необходимо внести изменения в тарифы на транспортные перевозки, поскольку они превышают зарубежные аналоги, что приводит к потере грузопотоков, улучшить качество дорог.

Также Н.АЗАРОВ подчеркнул, что модернизировать газотранспортную систему необходимо как можно быстрее.

«Время – самый главный наш фактор. Любое промедление в создании консорциума приведет к тому, что Украина, как транзитное государство, потеряет свое значение в плане транзита газа… Промедление с созданием газотранспортного консорциума со стороны, прежде всего, Европейского Союза… приведет к тому, что Европейский Союз лишится надежного газотранспортного средства – нашей ГТС», - сказал Н.АЗАРОВ, выразив надежду, что эта проблема будет решена.