Литвин прогнозирует во вторник «большую драку» в ВР

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН прогнозирует «большую драку» в парламенте, если народные депутаты из оппозиционных фракций будут блокировать трибуну в знак протеста против ратификации соглашения с Россией по продлению срока базирования Черноморского флота РФ в Крыму.

Об этом он сказал в интервью телеканалу «Рада».

«Если будет блокирование, то будет большая драка», - сказал В.ЛИТВИН, добавив, что «очень не хотел, чтобы решение принимали через колено».

Председатель ВР подчеркнул, что убеждать оппонентов нужно «не мышцами, а аргументами».

По словам В.ЛИТВИНА, ему не хочется порой говорить с людьми, у которых «мозгов нет, а уровень интеллекта пещерный, но они кричат, что являются представителями народа».

В.ЛИТВИН также сообщил, что на следующей пленарной неделе предусматривается рассмотрение в ВР проекта госбюджета на 2010 год, а также принятие программы правительства и законопроектов, касающихся налогообложения.

«Если будет принят бюджет, то неделю можно будет отнести в актив не только Верховной Рады Украины, но и в актив государства», - подчеркнул В.ЛИТВИН.

Как сообщал УНИАН, 21 апреля 2010 года в Харькове Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ и Президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ подписали соглашение между Украиной и Российской Федерацией по вопросам пребывания Черноморского флота на территории Украины, которым предусмотрено базирование российской военной базы в Севастополе до 2042 года. В обмен на это соглашение Украина добилась удешевления российского газа на 30%, но не более чем на 100 дол. за тысячу кубометров.

В Верховной Раде Украины ратификация этого соглашения планируется 27 апреля.

Оппозиционные политические силы заявили о намерении не допустить ратификации этого документа.

22 апреля лидер депутатской группы «За Украину!» Вячеслав КИРИЛЕНКО заявил, что группа вместе с другими оппозиционными силами будет блокировать парламентскую трибуну, чтобы не допустить ратификации Верховной Радой «харьковского пакта», подписанного президентами Украины и России Виктором ЯНУКОВИЧЕМ и Дмитрием МЕДВЕДЕВЫМ.