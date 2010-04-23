Тимошенко пожаловалась дипломатам на политические преследования

Лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что сегодня можно утверждать о начале в Украине политического преследования оппозиции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала сегодня во время встречи с дипломатическим корпусом иностранных стран.

По словам Ю.ТИМОШЕНКО, по всей территории Украины началось массовое возбуждение уголовных дел в отношении людей, которые представляют оппозицию.

«Это уже приобрело такой масштаб, что можно говорить о политических преследованиях», - заявила она.

Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что правоохранительными органами не принимаются во внимание настоящие нарушения, которые были выявлены ее командой, а возбуждаются, вместо этого, уголовные дела даже за неправильные кадровые назначения.