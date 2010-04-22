Путин: ЧФ РФ обеспечивает безопасность и России, и Украины

Черноморский флот РФ выполняет задачи по обеспечению безопасности и России, и Украины.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом заявил премьер-министр России Владимир ПУТИН на заседании российского правительства.

«Хочу еще раз подчеркнуть, что российский флот в Крыму, безусловно, выполняет задачи обеспечения безопасности и России, и Украины, и не только: он принимает самое активное участие в международных усилиях по поддержанию мира и безопасности», - сказал В.ПУТИН.

Он отметил, что сейчас корабли Черноморского флота РФ патрулируют в Аденском заливе, борются с пиратством. В прошлом и позапрошлом году они принимали участие вместе с кораблями других стран в международных мероприятиях по борьбе с терроризмом, таких как «Black Sea Force» в Средиземном море, добавил российский премьер.

В.ПУТИН подчеркнул, что подписанное вчера Президентами РФ и Украины соглашение по продлению пребывания российского флота в Крыму отвечает «коренным интересам российского и украинского народов».