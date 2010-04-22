В Украине уже создают движение сопротивления против «пакта Януковича»
Инициирует партия «За Украину!»
Партия «За Украину!» инициирует национальное движение сопротивления против действий властей, которые пошли на предательство национальных интересов. Об этом говорится в переданном УНИАН заявлении партии.
В документе отмечается, что партия «За Украину!» расценивает подписание Виктором ЯНУКОВИЧЕМ соглашения о продлении на 25 лет пребывания Черноморского флота в Украине как прямое нарушение Конституции Украины.
“Статья 17 Конституции недвусмысленно запрещает расположение на территории Украины иностранных военных баз. Подписывая соглашение о базировании российских войск на нашей земле, В.ЯНУКОВИЧ растоптал Конституцию. Бессильные попытки Президента и его окружения оправдать харьковские соглашения возможным снижением цены на российский газ для своих олигархов не выдерживают никакой критики. Украина не может быть предметом торговли”, - отмечает “За Украину!”.
“Первые 50 дней деятельности Президента и его правительства свидетельствуют: команда В.ЯНУКОВИЧА не пришла проводить реформы, их цель - уничтожение всего украинского и личное обогащение.
Власти пошли на принципиальную сдачу украинских интересов. В то время как цивилизованные страны разрабатывают месторождения сланцевого газа, занимаются энергосбережением, В.ЯНУКОВИЧ спасает “Газпром”, увеличивая закупку газа в 2010 году до 36,5 млрд. кубометров. Сдача украинской ГТС и подземных газохранилищ – это следующий этап.
Поэтому партия «За Украину!» инициирует Национальное движение сопротивления против действий властей, которые пошли на подписание харьковского пакта”, - говорится в заявлении.
“За Украину!” призывает граждан встать на защиту своей страны. “В первую очередь должны не допустить ратификации соглашения в Верховной Раде. Заявляем, что депутаты группы «За Украину!» жестко будут противодействовать попыткам такой ратификации”, - говорится в документе.
Авторы заявления также призывают народных депутатов от Блока Тимошенко и «Нашей Украины - Народной самообороны», которые стали участниками коалиции «тушек», выйти из состава коалиции, а местные советы - выступить с протестами на внеочередных заседаниях против харьковского пакта. Депутаты от партии «За Украину!» уже начали инициировать их проведение.
“Призываем все оппозиционные силы выступить единым фронтом против антиукраинских действий власти”, - заявил председатель партии «За Украину!» Вячеслав КИРИЛЕНКО.
Как сообщал УНИАН, 21 апреля 2010 года в Харькове Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ и Президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ подписали соглашение между Украиной и Российской Федерацией по вопросам пребывания Черноморского флота на территории Украины, которым предусмотрено базирование российской военной базы в Севастополе до 2042 года.