В Украине уже создают движение сопротивления против «пакта Януковича»

Партия «За Украину!» инициирует национальное движение сопротивления против действий властей, которые пошли на предательство национальных интересов. Об этом говорится в переданном УНИАН заявлении партии.

В документе отмечается, что партия «За Украину!» расценивает подписание Виктором ЯНУКОВИЧЕМ соглашения о продлении на 25 лет пребывания Черноморского флота в Украине как прямое нарушение Конституции Украины.

“Статья 17 Конституции недвусмысленно запрещает расположение на территории Украины иностранных военных баз. Подписывая соглашение о базировании российских войск на нашей земле, В.ЯНУКОВИЧ растоптал Конституцию. Бессильные попытки Президента и его окружения оправдать харьковские соглашения возможным снижением цены на российский газ для своих олигархов не выдерживают никакой критики. Украина не может быть предметом торговли”, - отмечает “За Украину!”.

“Первые 50 дней деятельности Президента и его правительства свидетельствуют: команда В.ЯНУКОВИЧА не пришла проводить реформы, их цель - уничтожение всего украинского и личное обогащение.

Власти пошли на принципиальную сдачу украинских интересов. В то время как цивилизованные страны разрабатывают месторождения сланцевого газа, занимаются энергосбережением, В.ЯНУКОВИЧ спасает “Газпром”, увеличивая закупку газа в 2010 году до 36,5 млрд. кубометров. Сдача украинской ГТС и подземных газохранилищ – это следующий этап.

Поэтому партия «За Украину!» инициирует Национальное движение сопротивления против действий властей, которые пошли на подписание харьковского пакта”, - говорится в заявлении.

“За Украину!” призывает граждан встать на защиту своей страны. “В первую очередь должны не допустить ратификации соглашения в Верховной Раде. Заявляем, что депутаты группы «За Украину!» жестко будут противодействовать попыткам такой ратификации”, - говорится в документе.

Авторы заявления также призывают народных депутатов от Блока Тимошенко и «Нашей Украины - Народной самообороны», которые стали участниками коалиции «тушек», выйти из состава коалиции, а местные советы - выступить с протестами на внеочередных заседаниях против харьковского пакта. Депутаты от партии «За Украину!» уже начали инициировать их проведение.

“Призываем все оппозиционные силы выступить единым фронтом против антиукраинских действий власти”, - заявил председатель партии «За Украину!» Вячеслав КИРИЛЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 21 апреля 2010 года в Харькове Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ и Президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ подписали соглашение между Украиной и Российской Федерацией по вопросам пребывания Черноморского флота на территории Украины, которым предусмотрено базирование российской военной базы в Севастополе до 2042 года.