Российский эксперт: скоро в Украине будет, как и в России

Проблем с ратификацией соглашения по продлению базирования Черноморского флота России на территории Украины в Верховной Раде не будет.

Такое мнение в интервью УНИАН высказал член Центрального совета «Справедливой России», президент Центра национальной геополитики Алексей МИТРОФАНОВ.

«Скоро в Украине будет, как и в России – будет большинство из более 300 депутатов. Многие убегут от лидера БЮТ Юлии ТИМОШЕНКО, и будет как у нас (в России), когда «Единая Россия» принимает любое решение», - сказал А.МИТРОФАНОВ.

«Соглашение надо ратифицировать, чтобы это не выглядело сделкой двух президентов. По российскому парламенту вопросов вообще нет, а по украинской Раде можно тоже уже не задавать вопросов, у вас уже скоро будет большинство из 300 депутатов», - добавил он.

А.МИТРОФАНОВ считает, что возможно этот вопрос будет вынесен на рассмотрение Конституционного Суда, но и там этот вопрос «узаконят».

По его словам, продления базирования Черноморского флота с точки зрения безопасности для России не имеет особого значения, однако его базирования в Крыму является очень «чувствительным для русского сердца вопросом».

«Уход из Севастополя – это большая неприятность для действующего режима, для любого правительство. С этим города связана большая история РФ. В военном плане – это старье. Для страны, которая имеет до тысячи ядерных пусковых установок с военной точки зрения это не имеет значения», - сказал он.

По его словам, 80% россиян считают, что Крым должен быть российским и Дмитрий МЕДВЕДЕВ решил очень чувствительный вопрос для России.

В тоже время, А.МИТРОФАНОВ уверен, что, пролонгировав базирования ЧФ РФ, Украина сняла напряжение и неопределенность по этому вопросу. Кроме этого, подписанное соглашение открывает возможность для украинско-российского сотрудничества в других сферах, добавил он.

Как сообщал УНИАН, новым соглашением между Украиной и Российской Федерацией по вопросам пребывания Черноморского флота на территории Украины предусмотрено базирование российской военной базы в Севастополе до 2042 года. Соглашение подписали 21 апреля в Харькове Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ и Президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ.

В частности, как говорится в документе, срок пребывания ЧФ России в Украине продлен на 25 лет, начиная с 2017 года. Если это соглашение вступит в силу после его ратификации Верховной Радой Украины и Государственной думой России, Черноморский флот России будет базироваться в Украине до 2042 года.

Также документом предусмотрено продление его действия еще на пять лет после 2042 года, если стороны не договорятся о другом.