У Януковича в Межигорье ведется масштабное строительство

На территории резиденции «Межигорье» под Киевом, которой владеет Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ, ведется грандиозное строительство: возводится трехэтажный развлекательно-спортивный центр и уже появился зоопарк с экзотическими животными. Об этом говорится в специальном репортаже «Газеты по-киевски» под заголовком «Янукович завел страусов».

В результате журналистского расследования удалось выяснить подробности масштабного строительства на территории комплекса «Межигорье». Как сообщает «Газета…», каждый день туда заезжают грузовые машины, а до недавнего времени работал башенный кран, который привлекался к строительству масштабного развлекательно-спортивного центра. Один из работников на строительстве рассказал журналистам, что этим проектом руководят немецкие специалисты.

Среди прочего, издание обращает внимание на то, что на территории «Межигорья» построены теннисные корты под навесом, сады и создано несколько искусственных озер. А визитной карточкой комплекса можно считать зоопарк, в котором рядом с привычными для украинской местности животными проживают и экзотические.

“Здесь разводят уток, гусей, кроликов, фазанов, куропаток, свиней, коров. Говорят, есть даже павлины. Есть и какие-то странные козы – с большим задом”, - рассказывают парни, которые “подстригают” сломанные снегопадом деревья возле забора угодья”, пишет “Газета...”.

Однако особое внимание всех привлекают страусы, которых откармливают для стола В.ЯНУКОВИЧА.

«Пока что двухметровые птички свободно прогуливаются по тротуарам хоздвора и пристают к обслуживающему персоналу», - говорится в публикации.

А местные жители шутят, не из этих ли страусов В.ЯНУКОВИЧУ пошили его знаменитые туфли из страусовой кожи.

Хотя Президент и проживает в “Межигорье”, его кортеж здесь видят не часто, утверждают местные и отмечают, что над угодьями время от времени летает вертолет.

“Возможно, Президент уже отдает преимущество “вертушкам”. Тем более, что вертолетная площадка, по словам жителей Новых Петровцев, уже готова”, пишет “Газета…”.

До сих пор считалось, что территория угодий В.ЯНУКОВИЧА составляет 140 га, но местные жители сообщили автору публикации, что в действительности площадь имения огромная и может вдвое превышать общеизвестные размеры.

В то же время, близость Президента, по словам сторожа, на цены и престижность здешней земли не влияет.

“ЯНУКОВИЧ им до з.ницы! Просто отсюда до Киева близко. 10 минут – и ты в столице. И места красивые. Чего только стоит Киевское море. Здесь есть выход к прекрасному пляжу”, - цитирует мужчину издание.