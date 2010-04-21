Балога пугает Тимошенко и Яценюка, что они превратятся в обломки

Лидер партии “Единый Центр” Виктор БАЛОГА считает, что политические партии, которые не поддерживают действия власти, а особенно те из них, которые имеют представительство в парламенте и местных советах, должны откинуть собственные амбиции и начать координировать свои усилия.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе партии.

По словам В.БАЛОГИ, продолжающееся сейчас соревнование за оппозиционное первенство вредит и самим силам оппозиции, и обществу, которое постепенно будет терять политическую альтернативу и механизмы контроля за властью.

По его мнению, в настоящее время значительная часть демократических сил фактически самоустранилась от активной конкуренции власти, а оппозиции как единого, деятельного и эффективного целого пока нет.

«Одна политическая сила, которая надела «оппозиционную корону», по большей части разменивается на пустяковую риторику и создание информационного спама. Другой политический проект с признаками оппозиционности настолько размыт и направлен в такое далекое будущее, что не может считаться серьезным противовесом существующей власти. Между тем в государстве происходят правовые коллизии, замирают экономические и социальные реформы, продолжается деукраинизация и советизация гуманитарного пространства», – заявил лидер «Единого Центра».

В.БАЛОГА отметил, что для нынешней власти весьма выгодна оппозиция в том виде, в каком она существует сейчас, поскольку все ее противодействие ограничивается одиночными выступлениями отдельных политиков, общественных деятелей или экспертов. По его словам, сегодня большинство из тех, кто провозгласил оппозиционность, надеются, что этот статус автоматически когда-нибудь вернет их во власть.

«То есть они руководствуются правилом «солдат спит – служба идет». Однако уже прошли времена, когда украинцы избирали «красивых» героев и реагировали только на благозвучные речи. Те политики, которые этого до сих пор не осознали, очень скоро превратятся в обломки политической истории», – сказал В.БАЛОГА.

Лидер “Единого Центра” отметил, что сформированную на сегодняшний день монолитную власть способна контролировать только такая же крепкая оппозиция. Первые экзамены на способность непровластных сил к взаимодействию они будут проходить уже вскоре, во время утверждения программы деятельности правительства и принятия государственного бюджета. «Это – существенный объединительный фактор, в первую очередь, для фракции блока «Наша Украина – Народная самооборона». Депутатам от НУ-НС нужно как можно скорее собраться на заседание, обсудить и объявить о своем виденье того, как они будут действовать в оппозиции, какие конкретные шаги предложат обществу в роли альтернативы власти. В частности, фракция должна дать общую оценку программным и бюджетным предложениям Кабмина. Причем это должно быть не пустое критиканство, а профессиональные выводы и встречные инициативы. Именно их сопоставление с правительственными обещаниями даст людям понимание того, куда и как будет идти наша страна», - сказал В.БАЛОГА.