Правительство рассчитывает увеличить кредит МВФ до 12 млрд. долл.

Украина рассчитывает получить очередной транш кредита Международного валютного фонда в июне и увеличить размер займов до 12 млрд. долларов за два с половиной года.

Об этом заявил вице-премьер-министр Украины Сергей ТИГИПКО в интервью Reuters.

По его словам, в конце недели Украина предоставит проект программы сотрудничества с Международным валютным фондом на ближайшие 2,5 года. «Думаю, что такая программа может колебаться в пределах $12 миллиардов... Новая программа нацелена на поддержку экономического роста", – сказал вице-премьер.

По словам С.ТИГИПКО, Украина рассчитывает, что совет директоров МВФ рассмотрит вопрос о новой программе для Украины в мае, после принятия Верховной Радой бюджета на 2010 год, В случае одобрения этой программы МВФ, первый транш кредита поступит уже в июне. "Принятие бюджета - это будет сигнал для совета директоров МВФ, что у Украины есть серьезные намерения", - сказал он.

"Мы все сделаем, чтобы в начале мая мы имели согласованную программу с Международным валютным фондом. Реально, в июне может быть финансирование, если в начале мая нам удастся это сделать", – заявил С.ТИГИПКО.