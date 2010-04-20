Турчинов: уход в оппозицию выявляет тех, кто надеялся что-то получить

Руководитель Центрального штаба БЮТ Александр ТУРЧИНОВ надеется, что к осени партия «Всеукраинское обїединение «Батьківщина» обновится и усилится.

Об этом он сказал в интервью газете «Левый берег».

Отвечая на вопрос, сколько времени потребуется для проведения партийного «пилинга», А.ТУРЧИНОВ отметил: «Относительно «пилинга» или «пирсинга» я вас проконсультировать не могу. Но если говорить об обновлении или усилении нашей политической силы - к съезду, запланированному на осень, справимся».

По его словам, такая серьезная работа требует времени, сил. «У нас ведь не стоит задача отчитаться перед кем-то за досрочное выполнение плана внутрипартийного реформирования (улыбается). Кроме того, если вернуться к действиям новой власти, время работает на нас», - сказал А.ТУРЧИНОВ.

На вопрос, помогло ли переформатирование в партии до президентских выборов победить на выборах лидеру ВО «Батьківщина» Юлии ТИМОШЕНКО, А.ТУРЧИНОВ ответил: «Для того чтобы повысить или понизить кого-то в должности, должны быть определенные основания. Наши активисты прошли проверку кампанией. И сегодня такие основания у нас есть. Я, как руководитель избирательного штаба, четко понимаю, кто как работал в крупных городах, в самых отдаленных поселках – на каждом участке. Всегда можно сравнить: какой раньше был результат на участке, каким он стал, что там происходило и т.д».

С другой стороны, по его мнению, уход в оппозицию сразу выявляет «тех, кто работал искренне – на победу, кто – с мотивацией личностной выгоды; кто имеет внутренний стержень – о чем мы говорили, кто шел за нами, надеясь получить что-то от власти».