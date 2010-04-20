Прокуратура закрыла уголовное дело против Боделана

Прокуратура Одесской области 19 апреля закрыла уголовное дело по подозрению бывшего мэра Одессы Руслана Боделана в злоупотреблении служебным положением.

Об этом сообщил представитель прокуратуры.

"Такое решение принято по результатам допроса гражданина Боделана, состоявшегося 10 апреля 2010 года", - сказал представитель.

Он уточнил, что дело прекращено из-за отсутствия состава преступления.

Напомним, что 27 апреля 2005 года прокуратура Одесской области возбудила уголовное дело по факту злоупотребления служебным положением в отношении экс-мэра Одессы Боделана.

Ему инкриминировалось подписание незаконного договора с одесской фирмой Белая акация, предусматривавшего передачу ей в пользование земельных участков для размещения рекламных щитов. По сообщениям правоохранительных органов, причиненные этой сделкой убытки для казны составили около полумиллиона гривен.

5 мая 2005 года Боделан был объявлен во всеукраинский розыск. Сразу после этого он эмигрировал в Российскую Федерацию, где, приняв российское гражданство, стал заместителем начальника Санкт-Петербургского морского торгового порта.

В апреле 2010 года Генеральная прокуратура отменила постановление о приостановлении досудебного следствия по уголовному делу против Боделана и направила дело в прокуратуру Одесской области.

Боделан был мэром Одессы в 1998-2005 годах, позже эмигрировал в Россию и получил гражданство этой страны.

Gazeta.ua