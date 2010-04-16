За два дня Янукович сменил 112 глав райгосадминистраций
17:40, 16 апреля 2010Политика
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Распоряжения - на сайте Президента
За два последних дня Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ назначил новых руководителей 112 районных государственных администраций.
Соответствующие распоряжения о назначении и увольнении руководителей райгосадминистраций размещены на сайте главы государства.
В частности, кадровые решения касались районной власти в Полтавской, Черновицкой, Ривненской, Киевской, Днепропетровской, Харьковской, Николаевской, Донецкой областях, а также АР Крым.
Также указом от 16 апреля В.ЯНУКОВИЧ уволил Виктора ЕВСЕЕВА с должности заместителя руководителя Государственного управления делами в связи с выходом на пенсию.
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