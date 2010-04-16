На похороны Качинского намерены приехать главы 41 государства

На похороны Президента Польши Леха Качинского и его супруги Марии намерены приехать главы 41 государства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщает Gazeta Wyborcza.

По данным издания, официально свое участие в траурной церемонии уже подтвердили президенты 41 страны, среди которых Президент США Барак ОБАМА, Президент РФ Дмитрий МЕДВЕДЕВ, канцлер ФРГ Ангела МЕРКЕЛЬ и Президент Франции Николя САРКОЗИ.

В Посольстве Украины в Польше УНИАН подтвердили, что в похоронах Качинских примут участие Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ и министр иностранных дел Константин ГРИЩЕНКО.

Собеседник агентства сказал, что визит В.ЯНУКОВИЧА и К.ГРИЩЕНКО официально подтвержден.

В посольстве не исключили, что в траурной церемонии могут принять участие другие высокопоставленные должностные лица из Украины, среди которых председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН, но не смогли уточнить, когда будет обнародован окончательный официальный список делегации.

"Список постоянно меняется", - отметили в диппредставительстве.

В посольстве также подтвердили участие в похоронах Качинских бывшего Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО и экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО.

Как сообщал УНИАН, самолет польского Президента Л.Качинского разбился недалеко от Смоленска утром 10 апреля 2010 года. По предварительным данным, самолет Ту-154 зацепился за верхушки деревьев в условиях плохой видимости из-за сильного тумана. На борту самолета находилось 96 человек. Не выжил никто.

Среди погибших - сам Президент, его супруга и часть руководства страны. Они следовали в Катынь на траурные мероприятия на месте массового захоронения польских офицеров, расстрелянных НКВД в марте 1940 года.

Похороны опознанных пассажиров состоятся в Польше в субботу, 17 апреля. Президентскую чету похоронят на следующий день.