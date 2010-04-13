Регионалы предлагают БЮТу обмен комитетами: свободу слова на деньги

Фракция Партии регионов готова обменять руководство в парламентском Комитете по вопросам свободы слова и информации на руководство в Комитете по вопросам налоговой и таможенной политики.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил в интервью журналистам лидер фракции Партии регионов Александр ЕФРЕМОВ.

Он отметил, что для власти важно, чтобы налоговый комитет возглавлял представитель коалиции.

Сейчас Комитет ВР по вопросам налоговой и таможенной политики возглавляет народный депутат Украины от БЮТ Сергей ТЕРЕХИН.

Как сообщал УНИАН, фракция БЮТ требует рассмотреть вопрос о перераспределении парламентских комитетов между оппозицией и коалицией, чтобы комитеты, которые имеют контролирующие функции, возглавили представители оппозиции.

Сегодня во время Согласительного совета лидер фракции Иван КИРИЛЕНКО сообщил, что фракция БЮТ всю неделю готовила свои предложения относительно перераспределения комитетов. По словам лидера фракции БЮТ, вчера все предложения были переданы в регламентный комитет.