Янукович в Вашингтоне встретился с Ху Цзиньтао

В Вашингтоне в понедельник состоялась встреча Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА с председателем Китайской Народной Республики Ху ЦЗИНЬТАО.

Об этом сообщает пресс-служба Президента Украины.

Лидер КНР высоко оценил возможность обсудить со своим украинским коллегой взаимоотношения Украины и Китая. Х.ЦЗИНЬТАО также поздравил В.ЯНУКОВИЧА с избранием на пост Президента Украины.

«На протяжении многих лет Вы уделяли внимание развитию украинско-китайских отношений. Я это высоко ценю. Пользуясь случаем, хотел бы обменяться мнениями по вопросам украинско-китайских отношений, представляющих взаимный интерес», – сказал Х.ЦЗИНЬТАО.

Со своей стороны Президент Украины высоко оценил успехи, достигнутые Китаем в своем развитии. «Сегодня настал новый этап развития Украины, и вместе с ним – новый этап в развитии украинско-китайских отношений. Настало время активизировать наши отношения и возобновить политический диалог. В Украине все для этого есть. В частности, политическая стабильность», – подчеркнул В.ЯНУКОВИЧ.