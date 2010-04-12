УЕФА обещает «доступные» для украинцев билеты на матчи Евро-2012

Вице-премьер-министр Украины Борис КОЛЕСНИКОВ заявляет, что УЕФА намерена сделать цены на билеты на матчи Евро-2012 доступными для каждого украинца.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил сегодня на брифинге.

По словам Б.КОЛЕСНИКОВА, во время последнего визита в Украину президент УЕФА Мишель ПЛАТИНИ отметил, что УЕФА выступает за то, чтобы цены на билеты на матчи финальной части Чемпионата Европы по футболу 2012 года были доступными для каждого гражданина. Вице-премьер добавил, что соответствующее требование М.ПЛАТИНИ выставил перед маркетинговым отделом УЕФА.

Б.КОЛЕСНИКОВ уточнил, что, очевидно, УЕФА при формировании цен на билеты будет исходить из уровня средней зарплаты в Украине.