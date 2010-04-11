ВО “Свобода” выражает соболезнования польскому народу

Всеукраинское объединение «Свобода» выражает искренние соболезнования польскому народу в связи с большой утратой - трагической гибелью Президента Польши Леха КАЧИНСКОГО, его супруги, представителей военно-политической элиты, погибших в авиакатастрофе.

Об этом говорится в переданном УНИАН соболезновании послу Республики Польша в Украине Яцеку КЛЮЧКОВСКОМУ.

“Неожиданная утрата первого лица государства - Президента - это всегда не только боль, но и огромное испытание для государства, для его граждан, которые этого человека избрали, доверив важнейшее – руководство своей страной. Верим, что в этой горькой скорби польский народ станет еще сильнее и сплоченнее, и эта сила и единство помогут ему пережить боль, не растеряться, а найти мужество жить и двигаться дальше”, - говорится в документе.

“Пусть земля погибшим будет пухом. Мы, украинцы, скорбим вместе с польским народом”, - говорится в соболезновании Всеукраинского объединения «Свобода».