Тимошенко просит власти объявить в Украине день траура

Лидер украинской оппозиции Юлия ТИМОШЕНКО просит власти объявить понедельник днем траура в Украине по погибшим в катастрофе Ту-154 под Смоленском.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Блока Юлии Тимошенко.

«Вчера произошла страшная трагедия. В авиакатастрофе погиб настоящий друг Украины Президент Польши Лех КАЧИНСКИЙ», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Она отметила, что всего на борту находилось 97 человек, которые были элитой польской нации.

«Польша - большой друг Украины, между нашими странами тесные и настоящие добрососедские отношения. Поэтому из человеческих и моральных соображений прошу власти рассмотреть возможность объявить понедельник днем траура в Украине», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Как сообщал УНИАН, в субботу утром самолет Ту-154, на борту которого находилась большая польская делегация во главе с Президентом Польши, разбился под Смоленском. Л.КАЧИНСКИЙ с делегацией летел в Россию для участия в траурных мероприятиях в Катыни. На борту, по последним данным, находилось 97 пассажиров и членов экипажа, никто из них не выжил.