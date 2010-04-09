Судьи КС, которые узаконили коалицию «тушек» (список)

Перечень судей Конституционного Суда Украины, принявших решение о легитимности коалиции.

Сайт Блока Юлии Тимошенко со ссылкой на "Украинскую правду" обнародовал список судей, принявших решение по делу о конституционности положений Основного Закона и Регламента Верховной Рады, которым признано право народных депутатов индивидуально входить в состав коалиции фракций в парламенте.

В частности, по данным СМИ, это: Андрей СТРИЖАК, Юрий БАУЛИН, Сергей ВДОВИЧЕНКО, Анатолий ГОЛОВИН, Иван ДОМБРОВСКИЙ, Владимир КАМПО, Михаил КОЛОС, Дмитрий ЛИЛАК, Мария МАРКУШ, Юрий НИКИТИН, Вячеслав ОВЧАРЕНКО, Петр СТЕЦЮК и Павел ТКАЧУК.

В БЮТ считают, что “это люди, которые выполнили политический заказ новой власти, растоптали Основной Закон государства, опорочили основы демократии в стране. Украина должна знать фамилии тех, кто своим решением уничтожил выбор людей, благословил коррупцию в парламенте и открыл дорогу к диктатуре”.

Как сообщал УНИАН, 9 марта Верховная Рада приняла Закон «О внесении изменений в ст. 61 Закона Украины «О Регламенте Верховной Рады Украины». В соответствии с законом, коалиция депутатских фракций - это сформированное по результатам выборов и на основе согласованных политических позиций объединение депутатских фракций, народных депутатов, в которое входит большинство народных депутатов конституционного состава Верховной Рады.

11 марта в парламенте было объявлено о создании коалиции депутатских фракций «Стабильность и реформы». В ее состав вошли фракции Партии регионов, КПУ, Блока Литвина, а также отдельные народные депутаты.

Вчера, 8 апреля, Конституционный Суд Украины признал, что отдельные народные депутаты, в частности те, которые не входят в состав фракций, инициировавших создание парламентской коалиции, имеют право входить в состав коалиции.

Лидер объединенной демократической оппозиции Юлия ТИМОШЕНКО заявила, что Конституционный Суд своим решением относительно коалиции легитимизировал коррупцию в Верховной Раде.