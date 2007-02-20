Верховная Рада уже делит имущество ДУСи

Верховная Рада Украины планирует передать в управление Кабинета министров государственное имущество, которое обеспечивало деятельность парламента и раньше было передано в управление Государственного управления делами.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие проекта постановления «О некоторых вопросах управления государственным имуществом, переданого Верховной Радой Украины в управление Государственного управления делами» проголосовал 241 народный депутат из 437, зарегистрированных в сессионном зале.

В частности, предусматривается передать в управление Кабмина подсобное хозяйство «Чайка», помещение столовой по улице Банковая, 11, административные здания в Киеве по улице Институтская и Банковая, два дошкольных заведения образования в столице.

Кроме того, предлагается передать жилые дома в Киеве по улице Шелковичная, бульвар Леси Украинка, улице Воровского и улице Луначарского. А также жилые дома санаторно-курортного комплекса «Дюльбер», 7 жилых домов в поселке городского типа Ливадия в городе Ялта, а также жилой дом в с. Комсомольское под Симферополем.