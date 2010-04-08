Янукович принимает решение КС о легитимности коалиции

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявил, что принимает решение Конституционного Суда Украины относительно легитимности парламентской коалиции.

Как сообщает пресс-служба главы государства, об этом В.ЯНУКОВИЧ сказал в своем комментарии по поводу объявленного сегодня соответствующего решения КС.

“Еще раз напоминаю – я всегда говорил, что приму любое решение Конституционного Суда. И я принимаю решение, которое есть”, - сказал глава государства.

“Мы должны научиться жить по закону. Можно по-разному относиться к Конституции. Можно говорить о необходимости конституционных изменений. Но неизменным должно быть одно – принцип беспрекословного выполнения Конституции и законов”, - подчеркнул В.ЯНУКОВИЧ.