Янукович сменил командующего внутренними войсками

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ назначил начальником Главного управления - командующим Внутренними войсками Министерства внутренних дел Украины Владимира ВОРОБЬЕВА вместо Александра КИХТЕНКО.

Соответствующий указ главы государства от 6 апреля о назначении В.Воробьева размещен на сайте главы государства.

Кроме того, на сайте Президента размещен и указ об освобождении А.Кихтенко от этой должности. Пока основания его освобождения не указаны.