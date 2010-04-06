Янукович сменил командующего внутренними войсками
19:54, 06 апреля 2010Политика
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Указ на официальном сайте
Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ назначил начальником Главного управления - командующим Внутренними войсками Министерства внутренних дел Украины Владимира ВОРОБЬЕВА вместо Александра КИХТЕНКО.
Соответствующий указ главы государства от 6 апреля о назначении В.Воробьева размещен на сайте главы государства.
Кроме того, на сайте Президента размещен и указ об освобождении А.Кихтенко от этой должности. Пока основания его освобождения не указаны.
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