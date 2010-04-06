Семиноженко просит у Польши помощи в сборе данных по Бандере

Вице-премьер-министр Украины Владимир СЕМИНОЖЕНКО обратился к Польше с просьбой посодействовать сбору архивных материалов относительно деятельности лидера ОУН Степана Бандеры.

Как сообщается на сайте правительства, об этом шла речь сегодня во время встречи В.СЕМИНОЖЕНКО с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Польша в Украине Яцеком КЛЮЧКОВСКИМ.

Во время встречи стороны обсудили вопросы украинско-польского сотрудничества в гуманитарной сфере, в частности, перспективы основания украинско-польского университета (с представительством в Киеве и Люблине), вопросы развития польского языка и культуры в Украине, открытия памятника польскому поэту Юлиушу Словацкому в Киеве, а также сооружения мемориальных знаков на территории Украины и Польши в память о жертвах польских и украинских националистов.

В.СЕМИНОЖЕНКО попросил посла Польши посодействовать сбору информации относительно деятельности С.Бандеры, и напомнил, что с аналогичным запросом обратился украинский Институт национальной памяти к подобным институтам за границей, в том числе - в Польше.

Обе стороны выразили убеждение, что без взаимного признания трагических ошибок в прошлом невозможно двигаться дальше, ведь успешному развитию экономических и политических отношений непременно предшествует гражданское примирение. В.СЕМИНОЖЕНКО также отметил, что компромиссная формула отношения к личности С.Бандеры может быть выработана только при условии четкого следования фактам и максимальной деполитизации этого вопроса.

В свою очередь, Я.КЛЮЧКОВСКИЙ выразил надежду, что уже в ближайшее время Польша и Украина учредят совместный Форум Диалога - в его состав должны войти интеллектуалы и независимые эксперты, которые вместе будут анализировать спорные вопросы исторического наследия и, следовательно, будут создавать базу для общественного консенсуса.