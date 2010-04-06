Янукович озвучил "наиболее честный ответ" на ситуацию вокруг Украины

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ считает политику внеблоковости в сфере национальной безопасности и обороны наиболее адекватным и честным ответом на геополитическую ситуацию, в которой сегодня находится Украина.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, об этом В.ЯНУКОВИЧ заявил, открывая сегодня заседание обновленного состава Совета национальной безопасности и обороны.

“Политика внеблоковости, по моему убеждению, наиболее адекватный и честный ответ на геополитическую ситуацию, в которой сегодня находится Украина”, - сказал В.ЯНУКОВИЧ. В соответствии с этим, отметил он, должен реализовываться принцип оборонной достаточности - исходя из планов модернизации Вооруженных сил Украины и усиления их боевого могущества. В этом контексте В.ЯНУКОВИЧ высказался за необходимость проведения отдельного заседания СНБО по военной тематике.

В то же время, заметил Президент, такая политика предусматривает наращивание потенциала сотрудничества с внешними партнерами. “Украина должна организовать сотрудничество с НАТО и перейти из краткосрочных на среднесрочные программы развития”, - сказал он.

Как также добавил глава государства, Украина заинтересована в наработке собственной концепции обновленной системы общеевропейской безопасности, которая учла бы возможности и интересы стран-участниц военно-политических блоков, внеблоковых и нейтральных государств.