Тимошенко обещает справиться раньше, чем Давидович

Около 20 тысяч львовян собрались сегодня в центре Львова возле памятника Тарасу Шевченко, где проходило народное вече с участием лидера БЮТ Юлии ТИМОШЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, рядом с большим количеством символики БЮТ участники держали плакаты и транспаранты с требованием освободить от должности председателя Львовской облгосадминистрации Петра ОЛИЙНЫКА.

На акции присутствовала большая группа людей с ослабленным слухом, с которыми работал переводчик.

Обращаясь к собравшимся, Ю.ТИМОШЕНКО сказала: «Идет борьба за должность премьер-министра, и здесь соревнуются две силы – блок, который возглавляю я, и блок ЯНУКОВИЧА».

Она сообщила, что в восточных областях в день выборов на каждом избирательном участке будет выставлена «маленькая армия наших активистов», которые, по ее словам, будут “драться за каждый бюллетень, который попробуют фальсифицировать”.

“Я вам обещаю, что мы раньше ЦИК сообщим реальные результаты выборов – по оригиналам протоколов с участков”, - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

В завершение своего выступления она сообщила, что вылетает в Луганск, где сегодня с ее участием состоится митинг «в центре сердца партии ЯНУКОВИЧА».

Лидер БЮТ заверила, что новая власть в Украине после парламентских выборов – «это будет наша с Президентом власть. Во время президентских выборов я сделала все возможное, чтобы Виктор ЮЩЕНКО стал Президентом, после парламентских выборов я сделаю даже невозможное, чтобы опять поднять авторитет и уровень власти Президента и быть с ним рядом».

По словам Ю.ТИМОШЕНКО, именно уверенная победа БЮТ на выборах станет «усилением Президента».