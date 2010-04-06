Лавринович в ответ Тимошенко рассказал о единственном ее полномочии

Заявление лидера БЮТ Юлии ТИМОШЕНКО о том, что ее политическая сила будет инициировать отставку судей Конституционного Суда, которые проголосуют за легитимность формирования парламентской коалиции на основе индивидуального членства народных депутатов, является давлением на суд и угрозой судьям.

Об этом идет речь в переданном УНИАН заявлении министра юстиции Александра ЛАВРИНОВИЧА.

По его словам, в сегодняшнем заявлении Ю.ТИМОШЕНКО звучат прямые угрозы уволить тех судей, которые проголосуют за правомерность коалиции.

“Своими сегодняшними заявлениями Ю.ТИМОШЕНКО оказывает давление на судей Конституционного Суда перед их вердиктом относительно правомерности или неправомерности парламентской коалиции”, - считает А.ЛАВРИНОВИЧ.

Министр напомнил лидеру БЮТ, что “она не имела полномочий увольнять судей Конституционного Суда, когда была при власти, тем более не имеет она этого права сегодня”. “Единственные полномочия, какие у нее есть, это высказывать свою критику в адрес власти. Но она не получила права давить на Конституционный Суд и влиять на его решения. И то, что она дает понять, что знает возможное решение Конституционного Суда, свидетельствует о том, что она незаконным способом получает информацию, которая готовится в режиме совещательной комнаты”, - заявил министр юстиции.

А.ЛАВРИНОВИЧ заметил, что “конституционные судьи могут спокойно работать и принимать независимые и объективные решения”.

“ТИМОШЕНКО не имеет права давить на них или угрожать им каким-либо способом”, - сказал А.ЛАВРИНОВИЧ.

Как сообщал УНИАН, сегодня Ю.ТИМОШЕНКО заявила, что БЮТ будет инициировать отставку судей Конституционного Суда, которые проголосуют за легитимность формирования парламентской коалиции на основе индивидуального членства народных депутатов.

По ее словам, БЮТ будет вносить соответствующие проекты постановлений в Верховную Раду, а также будет обращаться с просьбой к Съезду судей собраться на свой внеочередной съезд и уволить тех судей КС, которые проголосуют за это, по мнению БЮТ, неправомерное решение и признают формирование коалиции на индивидуальной основе соответствующим Основному закону.

Ю.ТИМОШЕНКО напомнила, что на минувшей неделе состоялось рейтинговое голосование по указанному представлению, которое показало, что лишь 7 судей из 18 пока остаются на позиции закона, и не поддаются давлению власти.