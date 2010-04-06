КС обнародует заключение по неприкосновенности депутатов и Президента

Завтра, 7 апреля, Конституционный Суд Украины обнародует заключение по обращению Верховной Рады относительно соответствия законопроекта о внесении изменений в Конституцию (относительно гарантии неприкосновенности для отдельных должностных лиц) (регистр. № 3251 от 3 октября 2008 года) требованиям статей 157 и 158 Конституции Украины (дело о внесении изменений в статьи 80, 105, 108 Конституции Украины).

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе КС.

Судья-докладчик по делу - Анатолий ДИДКИВСКИЙ.

Кроме того, завтра будет обнародовано принятое 1 апреля Решение по делу по конституционному представлению Высшего административного суда Украины относительно официального толкования положений части первой статьи 143 Конституции, пунктов „а“, „б“, „в“, „г“ статьи 12 Земельного кодекса Украины, пункта 1 части первой статьи 17 Кодекса административного судопроизводства Украины.

Судья-докладчик по делу - Владимир КАМПО.

Как напомнили в КС, Высший админсуд в своем представлении просил растолковать:

- следует ли со слов „решают другие вопросы местного значения, отнесенные законом к их компетенции“, изложенных в части первой статьи 143 Конституции, что органы местного самоуправления являются субъектами властных полномочий при решении других вопросов местного значения, в частности, в процессе реализации своих полномочий в сфере земельных отношений;

- следует ли из положений пунктов „а“, „б“, „в“, „г“ статьи 12 Земельного кодекса, что орган местного самоуправления при решении указанных в этих пунктах вопросов выступает как субъект властных полномочий;

- относится ли к компетенции административных судов учитывая пункт 1 части первой статьи 17 Кодекса рассмотрение споров о признании недействительными решений (действий, бездеятельности) органов местного самоуправления, которыми нарушаются права физических и юридических лиц в сфере регуляции земельных отношений.

Начало в 10.00.

После обнародования состоится пресс-конференция судьи-докладчика В.КАМПО.

Аккредитация журналистов проводится сегодня до 18.00 по телефонам: 238-10-80, 238-11-38.

Как сообщал УНИАН, 20 октября 2009 года Верховная Рада предварительно одобрила и направила в КС законопроект «О внесении изменений в Конституцию Украины», предложенный народными депутатами от Партии регионов, которым предлагается отменить неприкосновенность народных депутатов и Президента Украины.