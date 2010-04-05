Сегодня запланирована встреча Януковича с Медведевым

Сегодня в Москве запланирована встреча президентов Украины и Российской Федерации Виктора ЯНУКОВИЧА и Дмитрия МЕДВЕДЕВА.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента Украины, сегодня глава государство В.ЯНУКОВИЧ находится с однодневным рабочим визитом в столице России Москве.

Утром В.ЯНУКОВИЧ возложил цветы к могилам дважды Героя Советского Союза летчика-космонавта Георгия Берегового и его супруги Лидии на Новодевичьем кладбище. Как сообщалось, Г.Береговой в 70-х годах помог снять судимости В.ЯНУКОВИЧА и вступить в КПСС.

Также сегодня планируется, что В.ЯНУКОВИЧ окрестит внука своего школьного товарища.

Как также ожидается, во второй половине дня состоится встреча В.ЯНУКОВИЧА с Д.МЕДВЕДЕВЫМ.