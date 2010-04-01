В ПР намекнули БЮТу: в году есть 2 дня, когда блокировать ВР неприлично

Фракция Партии регионов не пойдет на перераспределение комитетов Верховной Рады по требованию оппозиции, поскольку это является нецелесообразным.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам заявил лидер фракции Партии регионов Александр ЕФРЕМОВ.

По его словам, фракция Партии регионов на места своих коллег, которые пошли работать в органы исполнительной власти, пытается назначить членов своей же фракции. «А под эту марку члены оппозиции хотят переформатировать все комитеты. Мы на это пойти не можем», - сказал он.

По словам А.ЕФРЕМОВА, сейчас можно вести дискуссию лишь по поводу обмена какими-то комитетами, но представители оппозиции на эту дискуссию не идут.

А.ЕФРЕМОВ также выразил удивление по поводу заявлений членов оппозиции относительно вроде бы угроз в их адрес со стороны председателя Верховной Рады Владимира ЛИТВИНА. «Владимир Михайлович (ЛИТВИН) ведет себя достаточно корректно в переговорах, и какого-то элемента запугивания я просто не вижу», - сказал он.

А.ЕФРЕМОВ выразил надежду, что члены фракции БЮТ не будут блокировать работу парламента. «Если они в Чистый четверг и Страстную пятницу будут блокировать Верховную Раду, то это их путь работы. И получается, что ничего более конструктивного они предложить не могут», - сказал лидер фракции Партии регионов.