Семиноженко: власть не будет запрещать парады ветеранов УПА

Вице-премьер-министр Украины Владимир СЕМИНОЖЕНКО заявляет, что власть не будет запрещать проведение парадов ветеранов Украинской повстанческой армии.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.СЕМИНОЖЕНКО сообщил сегодня в Кабинете министров.

«Мы не будем запрещать ничего. Более того, мы будем следить, чтобы не было обострений, и это уже задача власти», - сказал В.СЕМИНОЖЕНКО.

Вице-премьер считает, что отношения между ветеранами Великой Отечественной войны и ветеранами УПА должны основываться на взаимном уважении, а не противостоянии.

«Я думаю, что такие парады (ветеранов УПА – УНИАН) состоятся в западных областях, я абсолютно убежден. Более того, я знаю (факты), что в Ивано-Франковской и Тернопольской областях, когда вместе идут воины, и это спокойно все воспринимается», - добавил он.

«Я не вижу в этом проблем, мы этими вопросами должны наоборот положить начало в Украине атмосфере толерантности, примирения, и не искусственно это делать через власть – кому-то запретить, кому-то нет, а чтобы это проходило через украинское общество. Через его точку зрения и восприятие», - подчеркнул В.СЕМИНОЖЕНКО.