Регионала - главу обсовета «выжил» его однопартиец-губернатор?
11:19, 31 марта 2010Политика
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Нефедов ушел в отставку
Председатель Запорожского областного совета Александр НЕФЕДОВ ушел в отставку.
Как передает корреспондент УНИАН, решение об отставке по собственному желанию А.НЕФЕДОВ, являющийся представителем Партии регионов, озвучил на сессии Запорожского облсовета.
По неофициальным данным, причина ухода главы областного совета с занимаемой должности – его конфликт с новоназначенным главой Запорожской облгосадминистрации Борисом ПЕТРОВЫМ – также представителем Партии регионов.
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