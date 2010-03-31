Регионала - главу обсовета «выжил» его однопартиец-губернатор?

Председатель Запорожского областного совета Александр НЕФЕДОВ ушел в отставку.

Как передает корреспондент УНИАН, решение об отставке по собственному желанию А.НЕФЕДОВ, являющийся представителем Партии регионов, озвучил на сессии Запорожского облсовета.

По неофициальным данным, причина ухода главы областного совета с занимаемой должности – его конфликт с новоназначенным главой Запорожской облгосадминистрации Борисом ПЕТРОВЫМ – также представителем Партии регионов.