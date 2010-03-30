В Киевском облсовете сегодня разыграют спектакль?

Сегодня на сессии Киевского областного совета будет проведена смена руководства и создана так называемая “оппозиция”, которая будет сотрудничать с властью. Об этом УНИАН сообщил источник в областном совете.

По словам собеседника УНИАН, схема заключается в том, чтобы имитировать раскол во фракции БЮТ, которая имеет сегодня большинство в Киевском облсовете - 65 из 120 депутатских мандатов, после чего благодаря голосам “раскольников” избрать новое руководство совета, а на базе остатков фракции сформировать контролируемую оппозицию. В частности, рассказал источник, нынешний председатель облсовета, представитель БЮТ Владимир МАЙБОЖЕНКО подает в отставку. На его место избирается нынешний первый заместитель председателя облсовета Александр КАЧНЫЙ, который стал депутатом по списку Социалистической партии Украины. В свою очередь, первым заместителем председателя избирается бютовец Владимир ВОЕВОДИН (экс-председатель Госкомзема Украины – УНИАН), заместителем становится еще один бютовец - Юрий ПАВЛОВ.

“В результате, - сказал собеседник агентства, - в Киевской области четко реализуется договоренность о будущем сотрудничестве между вновь назначенным губернатором Анатолием ПРИСЯЖНЮКОМ и Богданом ГУБСКИМ (народный депутат Украины от БЮТ – УНИАН), который на протяжении всех последних лет контролирует фракцию БЮТ в облсовете”.

“Почему нужна такая схема, ведь БЮТ, который реально имеет большинство в облсовете, может не создавать ни с кем коалиций, а четко перейти в оппозицию? - продолжает источник. - Но в таком случае это будет означать однозначное противостояние с властью, а, следовательно, человек, который контролирует фракцию, реально не доделит землю в Киевской области, как это прекрасно удавалось все последние годы. Поэтому и создается видимость раскола: часть фракции переходит в оппозицию, часть “продается” власти, а в результате реально “кукловодом” и оппозиционной, и провластной части фракции будет один и тот же человек. На практике это будет означать, что тысячи гектаров сверхдорогой пристоличной земли будут благополучно “дерибаниться”, а так называемая оппозиция якобы будет протестовать. На следующих же выборах эта самая часть будет пиариться на своих якобы протестах, чтобы опять пройти в облсовет и опять воспроизводить имитацию защиты прав трудящихся ради ”дерибана” земли”.

“Согласитесь, гениальная схема, игроки просто периодически меняются ролями, а “кукловод” дергает за нужные ниточки”, - резюмирует собеседник УНИАН.

Напомним, по итогам экспертного опроса, проведенного еженедельником “Комментарии:” в июле 2009 года, самой влиятельным человеком в Киевской области был признан Богдан ГУБСКИЙ, на второе место вышла на ту пору руководитель Секретариата Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО, а незадолго до этого - губернатор Киевской области Вера УЛЬЯНЧЕНКО. В целом, как писал тогда еженедельник “Комментарии:”, “в десятку самых влиятельных людей Киевской области вошли пять представителей БЮТ, при этом все они считаются членами “группы ГУБСКОГО” в партии Юлии ТИМОШЕНКО”.