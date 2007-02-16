Гайдук и не догадывается, кто и как то ли сверху, то ли снизу давит на КС

Секретарю Совета национальной безопасности и обороны Виталию ГАЙДУКУ не известно, кто может оказывать давление на судей Конституционного Суда Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на брифинге в Киеве по результатам заседания СНБО.

Отвечая на вопрос журналистов, известно ли ему что-то о таком давлении и не является ли это угрозой национальной безопасности, В.ГАЙДУК ответил, что он встречался с председателем Конституционного Суда (Иваном ДОМБРОВСКИМ) лишь дважды.

«Мне трудно сказать, кто и как, то ли сверху, то ли снизу, на него (КС – УНИАН) давит», - сказал В.ГАЙДУК.

Он отметил, что сейчас в КС находятся на рассмотрении очень много представлений, причем многие из них, по словам В.ГАЙДУКА, определены как первоочередные (то есть должны быть рассмотрены на протяжении месяца - УНИАН). По словам В.ГАЙДУКА, возможно, давлением можно считать то, что сейчас в КС находится около 80 представлений, и очень многие из них являются первоочередными. «Но на то он и Конституционный Суд», - добавил В.ГАЙДУК.

Как сообщал УНИАН, сегодня председатель Конституционного Суда Украины Иван ДОМБРОВСКИЙ сказал, что «давление на Конституционный Суд оказывается, и оказывалось всегда».

«Давление на Конституционный Суд оказывается, и оказывалось всегда. Другой вопрос - в какой форме», - сказал И.ДОМБРОВСКИЙ, добавив, что имеется в виду шантаж, просьба, подкуп. «Просьб лично ко мне не было», - подчеркнул он, отметив при этом, что по подобным поводам к нему не обращались судьи КС.

В то же время он отметил, что своеобразным давлением на суд можно назвать и аргументацию, которую излагают в своих представлениях или обращениях лица, обращающиеся в КС с просьбой растолковать нормы законов. «Но такое давление я считаю нормальным», - сказал И.ДОМБРОВСКИЙ.

Продолжая тему, И.ДОМБРОВСКИЙ отметил, что под определенным давлением можно понимать и публикации в СМИ, в частности, критику в адрес КС, однако такое давление он лично, как председатель суда, воспринимает нормально, поскольку, по его мнению, критика способствует работе этого государственного органа.