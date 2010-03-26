В Николаеве подрались противники и приверженцы Табачника (фото)

В центе Николаева 25 марта состоялось столкновение между противниками и приверженцами министра образования и науки Украины Дмитрия ТАБАЧНИКА.

Как передает корреспондент УНИАН, заявку на проведение акции против министра образования и науки Украины Дмитрия ТАБАЧНИКА подали представители ВО «Свобода». Это стало известно местным членам Прогрессивной социалистической партии Украины, которые решили выступить в поддержку министра, собрав под своими флагами около 300 человек.

Первыми к зданию Николаевской областной государственной администрации подошли представители КПУ, ПСПУ, Партии регионов и «Русского блока». Пикетчики держали в руках плакаты: «Табачник - за русский, русские - за Табачника», «Получи, фашист, Табачника!», «Оранжевая шваль, руки прочь от Табачника!», «Табачник, забей осиновый кол в фашизм!». Начался митинг, во время которого депутаты, представители вузов Николаева, активисты общественных организаций говорили о достоинствах министра.

В то же время возле горисполкома, расположенном неподалеку, с другой стороны площади Ленина, собрались представители «Свободы», по численности явно уступавшие представителям левых – примерно, человек 30-40.

Когда две группы сошлись вместе, атаман местного казачества вырвал из рук тягнибоковцев плакат и разорвал его. Возникла потасовка, в которой принимали участие около 20 человек. В ходе словесной перепалки с одной стороны звучали выкрики: «Бандеровцы!», «Фашисты!», «Скоты!». С другой, им в ответ: «Комуняку - на гілляку!», «Героям - слава!».

Прекратить потасовку удалось правоохранителям: сотрудники «Беркута» отсекли представителей ВО «Свобода» и отвели их группу к Ингульскому мосту, где и отпустили. Представителей партии Н.ВИТРЕНКО окружили сотрудники УВД, успокоив пикетчиков.

Как рассказал корреспонденту УНИАН Дмитрий НИКОНОВ, депутат городского совета, руководитель фракции Блока Натальи Витренко «Народная оппозиция», его сторонники считают, что точка зрения оппонентов, представителей «Свободы», «не соответствует действительности». «Они хотят снять и отправить в отставку Д.ТАБАЧНИКА, потому что они – украинофобы и выступают против украинской власти. Они боятся того, что Д.ТАБАЧНИК хочет сделать образование в Украине демократичным и доступным».

«Лично я считаю, - добавил Д.НИКОНОВ, - что Д.ТАБАЧНИК прекратит насильственную украинизацию нашего образования. Думаю, что мы сделали правильно, выступив в его защиту. И у нас все получилось. Мы хотели не дать маргиналам высказать мнение, которое не разделяет большинство николаевцев. 72% жителей области высказались в поддержку Президента Виктора ЯНУКОВИЧА. Хотя положительно мы оцениваем не все его шаги, но его поддержало большинство николаевцев. И это нельзя не брать во внимание».

Журналист газеты «Український південь», органа Николаевской областной организации Народного руха Украины Александр МАЛИЦКИЙ в беседе с корреспондентом УНИАН сказал: «Я был на стороне тягнибоковцев, поддерживал их морально и психологически, но больше участвовал в акции как журналист и наблюдатель. Так акции проводить нельзя. Сегодняшняя принесла обратный эффект. Поле боя осталось за витренковцами».

По мнению представителя НРУ, «Д.ТАБАЧНИК назначен специально, чтобы спровоцировать беспорядки. И это только начало, даже не цветочки! Если будет нужно, им пожертвуют, чтобы успокоить националистов. Но сегодня нужно действовать иначе и координировать свои действия с другими патриотическими организациями, политическими силами».