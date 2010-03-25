Ющенко не хочет, чтобы Янукович был Президентом Донбасса

Бывший Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО утверждает, что никогда не вел переговоры о своем возможном назначении на пост премьер-министра с новым главой государства Виктором ЯНУКОВИЧЕМ.

Об этом он заявил в интервью изданию «КоммерсантЪ-Украина» (№52 от 25 марта 2010 года).

«Во-первых, я таких переговоров не вел», - сказал В.ЮЩЕНКО, отвечая на вопрос о том, что несколько недель назад велся разговор о его возможном назначении главой правительства в случае переформатирования нынешней коалиции.

В.ЮЩЕНКО отметил, что нынешнего Президента поддержало меньше половины избирателей, а главе государства необходимо понимать, что его главной целью должно быть единство Украины.

«Безусловно, Президента, который будет "сшивать" Украину, будут критиковать. Но он должен осознать специфику своей должности. Поверьте, я действительно очень не хочу, чтобы Виктор Федорович ЯНУКОВИЧ был Президентом Донбасса», - сказал В.ЮЩЕНКО.

По его словам, В.ЯНУКОВИЧУ еще предстоит много совершить, чтобы стать Президентом всей Украины. Для этого, по мнению В.ЮЩЕНКО, В.ЯНУКОВИЧ будет вынужден отказаться от многих свойственных ему вещей, завоевав тем самым уважение людей, которые за него не голосовали.

«Прежде всего, этого можно достичь при формировании высшей власти, правительства. Президент должен сказать: «Я хочу подать руку всем политическим силам и предложить объединиться ради консолидации Украины», - сказал В.ЮЩЕНКО.

По мнению экс-главы государства, нужно назвать 7-10 тем, которые разделяют украинцев, и попробовать растолковать их так, чтобы эти спорные темы не мешали движению вперед. «Если это будет достигнуто – меня устроит такой вариант сотрудничества. А Президенту в случае консолидации всех политических сил будет легче проводить сложные экономические реформы, которые так необходимы Украине», - убежден В.ЮЩЕНКО.