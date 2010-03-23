Балога в ответ на обвинения Москаля «покрутил пальцем у виска»

"Народный депутат Украины Геннадий Москаль обнародовал очередное лживое заявление относительно лидера Единого Центра Виктора Балоги. Его запрос к Председателю Службы безопасности Украины является публичной клеветой, которая прямо происходит от осознания парламентарием своей безнаказанности за распространение заведомо ложных, абсурдных сведений. Так прокомментировала обвинения Г. Москаля пресс-секретарь лидера Единого Центра Юлия Ершова.

Она обратила внимание, что депутатский запрос пестрит ссылками на анонимные источники, неназванные СМИ и другую неофициальную информацию, сообщает Обком. То, что Г. Москаль просит СБУ провести проверку по его обращению, указывает на недостоверность изложенных данных.

Ю. Ершова сообщила, что В. Балога отреагировал на новую порцию придуманных обвинений «смехом и характерным жестом пальца у виска». Он высказался за то, чтобы никак не комментировать «это словесное извержение пораженного патологиями воображения». Однако после того, как о запросе Г. Москаля сообщил ряд средств массовой информация, пресс-служба Единого Центра настояла на необходимости официального опровержения.

Пресс-секретарь заявила, что В. Балога никогда не задерживался правоохранительными органами иностранных государств, а за последние два месяца ни разу не пересекал границу со Швейцарией. У него также нет и никогда не было любого банковского чека, тем более на такую фантастическую сумму. «Виктор Иванович, посмеявшись над больными фантазиями господина Москаля, лишь сказал, что тот для большего ужаса мог бы назвать хотя бы миллиард евро. Тогда вся нелепость этой информационной провокации стала бы еще более очевидной», - добавила Ю. Ершова».