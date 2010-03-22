Балогу поймали на границе с чеком на 125 миллионов евро?

Немецкие таможенники задержали на границе со Швейцарией прежнего главу Секретариата Президента Ющенко – Виктора Балогу с незадекларированным банковским чеком на сумму 125 млн. евро, утверждает самооборонец Геннадий Москаль. Сайт Народной самообороны приводит текст обращения нардепа к главе Службы безопасности Украины Хорошковскому с просьбой проверить, действительно ли Балога положил 125 млн. евро на счет в швейцарском банке, почему он до сих пор незаконно пользуется диппаспортом, и не было ли в этой истории фактов содействия со стороны украинского посла.

“Виктор Балога, который имеет счета в швейцарских банках, неоднократно находился на территории Швейцарии, в т.ч. находился в эпицентре известного инцидента с пожаром на одном из горнолыжных курортов, о котором сообщалось во многих СМИ, - пишет нардеп. - Вместе с этим, в открытии банковских счетов и осуществлении незаконной коммерческой деятельности В.Балога пользуется всяческой помощью и поддержкой посла Украины в Швейцарии Игоря Дира, который является выходцем из Закарпатья и был назначен на эту высокую должность В.Балогой во время его работы в Секретариате Президента Украины”.

По данным Москаля, изъятый немецкими пограничниками банковский чек, - “настоящий и был выписан известным швейцарским банком, название которого не раскрывается”.

”По неофициальной информации Государственной пограничной службы, В.Балога действительно в то время пересекал границу Украины по дипломатическому паспорту, который используется В.Балогой вопреки требований действующего законодательства”, - прибавил нардеп.