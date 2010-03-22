В ВР видят, что администрация «Южного» защищает интересы державы

Комитет по вопросам транспорта и связи Верховной рады Украины намерен поддержать начальника порта Юрия КРУКА в конфликте государственного порта и частной компании «Новофлот». Об этом сообщил глава Комитета по вопросам транспорта и связи Владимир КОЗАК.

В переданном УНИАН комментарии В.КОЗАК отмечает: «С приходом Президента Виктора ЯНУКОВИЧА государство не будет делится и продавать свои интересы. Поэтому мы будем защищать интересы государства в конфликте госпорта «Южного» и частной буксировочной компании в любом случае».

«Сегодня, когда Верховная Рада, Президент, премьер-министр работают в одном вертикальном ключе на благо народа, у нас есть хорошие возможности, чтобы защитить закон, защитить государственные интересы», - заявил В.КОЗАК.

Напомним, частная буксирная компания «Новофлот» заключила контракт на оказание буксирных услуг с компанией «Трансинвестсервис» в порту «Южный». Однако, руководство ГП «Морской торговый порт «Южный» отдает предпочтение буксирам государственной компании, а не частной.

Глава Комитета по вопросам транспорта В.КОЗАК обещает «вмешаться в эту ситуацию, проанализировать, что там происходит и найти пути выхода из создавшегося положения.