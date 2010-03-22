Высший Совет юстиции возглавил кум Кивалова
16:14, 22 марта 2010Политика
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"За" голосовали 13 членов ВСЮ, 7 - против
Член Высшего совета юстиции Владимир КОЛЕСНИЧЕНКО избран председателем ВСЮ.
Как передает корреспондент УНИАН, за его избрание сегодня на заседании Высшего совета юстиции во время тайного голосования проголосовало 13 членов ВСЮ, 7 были против.
В то же время, за Лидию ИЗОВИТОВУ, чьи полномочия были прекращены в связи с окончанием срока пребывания в должности главы ВСЮ, проголосовали: “за” – 7, “против” – 13 из 20 членов собравшихся Высшего совета юстиции.
Как сообщает Украинская правда, Владимир Колесниченко - экс-председатель Печерского суда и кум председателя парламентского комитета по вопросам правосудия "регионала" Сергея Кивалова.
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