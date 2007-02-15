Янукович обвел Ющенко вокруг пальца?

Заявления премьер-министра Украины Виктора ЯНУКОВИЧА об отсутствии оснований для пересмотра минимального уровня зарплат и пенсий являются фактическим отказом от обязательств, взятых перед Президентом Украины во время принятия бюджета на 2007 год.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе “Нашей Украины”, об этом заявил лидер фракции “Наша Украина” Вячеслав КИРИЛЕНКО.

Он напомнил, что в конце 2006 года бюджет был подписан Президентом под обязательство правительства повысить минимальную заработную плату и пенсию.

“Реальное уменьшение заработных плат и пенсий, которое происходит в связи с политикой правительства ЯНУКОВИЧА на фоне многократного увеличения тарифов на ЖКУ и целого ряда других подорожаний, должно быть остановлено”, - подчеркнул В.КИРИЛЕНКО. По его словам, если это не будет сделано во исполнение обязательств коалиции и правительства перед Президентом, то такие процессы будет инициировать фракция “Наша Украина”.

Лидер фракции объяснил, что “это может быть внесение на рассмотрение парламента проектов постановлений о повышении минимальной заработной платы и пенсии”.

“Такие заявления премьера в очередной раз доказывают, что его политика носит явно антисоциальный характер и направлена на удовлетворение интересов олигархических кланов, а не простых людей”, - добавил В.КИРИЛЕНКО.

Как сообщал УНИАН, сегодня во время визита в Донецк В.ЯНУКОВИЧ заявил, что пока не видит оснований для пересмотра минимального уровня зарплат и пенсий.

Между тем Президент В.ЮЩЕНКО призвал правительство немедленно внести в законодательство изменения, касающиеся повышения социальных выплат населению.

Заместитель главы Секретариата Президента Виктор БОНДАРЬ 14 февраля напомнил, что парламент в конце прошлого года принял постановление, которым предусмотрел возможность пересмотра положений государственного бюджета относительно социальных выплат в случае благоприятной экономической ситуации. (Предусматривалось, что с 1 апреля 2007 года правительство увеличит прожиточный минимум с 380 грн. до 397 грн., а с 1 октября - до 406 грн.; минимальная заработная плата с 1 мая будет увеличена до 420 грн., с 1 августа - до 430 грн., а с 1 декабря - до 460 грн. – УНИАН).

При этом В.БОНДАРЬ отметил, что Президент ожидает от правительства подготовки и принятия документов, которыми были бы увеличены зарплаты и пенсии.