В марте в «Артеке» и «Молодой гвардии» отдохнут 2,5 тыс. сирот
04:22, 21 марта 2010Политика
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За бюджетные деньги
Министерство финансов Украины увеличило объемы плановых назначений марта по бюджетной программе «Оздоровление и отдых детей в детских оздоровительных лагерях «Артек» и «Молодая Гвардия» на 9,61 млн. грн.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства финансов Украины.
Указанные средства выделены Министерству по делам семьи, молодежи и спорта для надлежащего проведения третьей оздоровительной смены в «Артеке» и «Молодой Гвардии» в марте.
Таким образом Минфин обеспечивает оздоровление 2,5 тыс. детей-сирот и детей, лишенных родительской заботы.
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