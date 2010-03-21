В марте в «Артеке» и «Молодой гвардии» отдохнут 2,5 тыс. сирот

04:22, 21 марта 2010
Политика
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За бюджетные деньги

Министерство финансов Украины увеличило объемы плановых назначений марта по бюджетной программе «Оздоровление и отдых детей в детских оздоровительных лагерях «Артек» и «Молодая Гвардия» на 9,61 млн. грн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства финансов Украины.

Указанные средства выделены Министерству по делам семьи, молодежи и спорта для надлежащего проведения третьей оздоровительной смены в «Артеке» и «Молодой Гвардии» в марте.

Таким образом Минфин обеспечивает оздоровление 2,5 тыс. детей-сирот и детей, лишенных родительской заботы.

 

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