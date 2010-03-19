Севастопольские ветераны просят не политизировать День Победы

Координационный совет ветеранских организаций Севастополя призвал лидеров городских отделений политических партий и общественных организаций «воздержаться в день празднования 65-й годовщины Великой Победы от демонстраций своих политических пристрастий, проявить выдержку и такт, и вместе со всеми достойно отметить мужественный праздник».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в обращении координационного совета, принятом на его сегодняшнем заседании. В тексте обращения также подчеркивается: «не стоит забывать о том, что 9 мая - это, прежде всего, праздник ветеранов-победителей, а не политических дельцов, стремящихся использовать подходящий повод для саморекламы и реализации своих узкопартийных воззрений».

Ветеранские организации Севастополя «категорически против различного рода политических демонстраций, которые только раскалывают мощные и единые колонны ветеранов в праздничный майский день. Они - за консолидацию и объединение, за достоинство и честь, за уважение памяти павших и воздание почестей живущим ветераном войны», говорится в обращении.

Севастопольские ветераны поддержали «беспрецедентное решение о проведении в городе-герое Севастополе совместного военного парада ЧФ РФ и ВМС Украины с привлечением вооружения и военной техники». Как подчеркивается в обращении, «такую идею президентов России и Украины поддерживают не только ветераны, но и все жители города, Крымского полуострова».

Присутствовавший на заседании председатель Севастопольской городской государственной администрации Сергей КУНИЦЫН во время своего выступления подчеркнул: «если в Москве военный парад проходит, и там не идут ветераны, там немножко другая ситуация: техника, люди, то в Севастополе… это совершенно другая история». По информации С.КУНИЦЫНА, сначала будет «флаг Победы, ветераны, а потом уже военный парад». Кроме того, как сказал он, в этот в День Победы в Севастопольской бухте в парадном строю будут стоять 4 корабля: 2 от ЧФ РФ и 2 - от ВМС Украины. По утверждению С.КУНИЦЫНА, он вчера доложил об это Президенту Украины: «все согласовано, все подписано, отправлено в Киев и Москву, никаких недоразумений нет».