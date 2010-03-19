В Киеве уверяют, что Украина - еще не в «черном списке» FATF

В Государственном комитете финансового мониторинга опровергают информацию о том, что Украина включена в так называемый “черный список” FATF.

Об этом идет речь в переданном УНИАН заявлении Госфинмониторинга.

В Комитете отмечают, что FATF разделяет все мировые национальные системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма на 4 условные группы. В частности, І группа – страны, национальные системы которых полностью отвечают требованиям FATF, и до 2007 года Украина еще находилась в этой категории. Во ІІ группу входят страны, где существуют недостатки законодательного поля (Украина, Антигуа, Барбуда, Азербайджан, Боливия, Греция, Индонезия, Кения, Марокко, Мъянма, Непал, Нигерия, Парагвай, Катар, Демократическая Социалистическая Республика Шри-Ланка, Судан, Сирия, Тринидад и Тобаго, Таиланд, Турция, Йемен.) В Госфинмониторинга отмечают, что за последние 2 года Украина переместилась из І группы во II, и сейчас является страной с недостатками в национальной системе борьбы с отмыванием грязных средств.

В ІІІ группу входят – страны, имеющие стратегические недостатки национальной системы борьбы с грязными средствами. В частности, это Ангола, Народная Демократическая Республика Корея, Эквадор, Эфиопия, Пакистан, Туркменистан, Сан-Томе и Принсипи, а в ІV группу – страны, которые находятся под особым режимом санкций (Иран).

«Для того, чтобы Украина вернулась в І группу стран, полностью отвечающих требованиям FATF, необходимо принять законопроект «О внесении изменений в Закон Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем» (регистрационный № 3062), который находится в Верховной Раде Украины и подготовлен для второго чтения”, - говорится в сообщении Комитета.

В Госфинмониторинга отмечают, что этот законопроект полностью отвечает международной практике формирования национальной системы борьбы с отмыванием грязных средств.

“Надеемся, что законопроект на ближайших пленарных заседаниях Верховной Рады Украины будет принят, чего ожидают от Украины FATF и Специальный Комитет экспертов Совета Европы по взаимной оценке мероприятий противодействия отмыванию средств и финансированию терроризма (MONEYVAL). В таком случае, никакие санкции FATF Украине не угрожают”, - говорится в заявлении.