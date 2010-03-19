Янукович поручил мэру Киева представить предложения

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ поручил киевскому городскому председателю Леониду ЧЕРНОВЕЦКОМУ предоставить предложения относительно решения первоочередных проблем столицы.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Президента по результатам встречи В.ЯНУКОВИЧА и Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО.

«Я пригласил Вас, чтобы обсудить ситуацию, сложившуюся сразу во многих направлениях функционирования большого мегаполиса – столицы Украины», – отметил глава государства. Президент Украины напомнил о своем поручении правительству рассмотреть проблемы города, которые волнуют его жителей. В.ЯНУКОВИЧ заметил, что завтра в Кабинете министров состоится совещание по вопросам решения неотложных проблем обеспечения жизнедеятельности и дальнейшего развития Киева при участии членов правительства, руководства Администрации Президента Украины, руководителей города и районных государственных администраций. «Киев является лицом страны, и я хотел бы, чтобы оно было привлекательным», – подчеркнул В.ЯНУКОВИЧ.

Глава государства поручил киевскому городскому председателю предоставить предложения относительно решения первоочередных проблем столицы, а также стратегии развития города. «Это важный вопрос, который касается не только общины Киева, но и государства в целом», - отметил Президент. Он обратил внимание Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО, что в последнее время в адрес городской власти раздается много критических замечаний от граждан и средств массовой информации. «Потому я хотел бы поговорить с Вами с критической точки зрения, откровенно, чтобы понять, что надо сделать для решения первоочередных проблем города», – подчеркнул В.ЯНУКОВИЧ.

В свою очередь Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ поблагодарил Президента за внимание, которое он уделяет столице, в частности, за поручение правительству сделать все для помощи столичному городу в решении наиболее болезненных проблем.