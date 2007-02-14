Знаток украинского языка Азаров высмеивает произношение Тимошенко

В Министерстве финансов Украины считают абсурдной идею лидера БЮТ Юлии ТИМОШЕНКО привязать тарифы на коммунальные услуги к росту средней заработной платы.

Об этом говорится в сообщении пресс-службе Минфина, размещенном на официальном сайте министерства.

В сообщении отмечается, что «в устном разговоре Юлии ТИМОШЕНКО есть одна (правда, далеко не единственная) непоправимая ошибка: вместо «голосування» она произносит «галасування», что на украинском означает «беспорядочное звучание многих голосов; крики, гам». Выходит очень символично, когда госпожа ТИМОШЕНКО заявляет: наша фракция «галасувала» (шумела), например, за изменения в Закон о жилищно-коммунальных услугах».

Пресс-служба Минфина цитирует слова лидера БЮТ во время программы «Свобода слова» на телеканале ICTV 9 февраля, когда она объясняет основное содержание внесенного блоком законопроекта, касающегося тарифов на услуги ЖКХ: «Только 20% от дохода семьи дайте возможность тратить на коммунальные услуги. Если больше, то дотируйте без справок. Есть доход семьи – значит, дотируйте. И третья позиция – не поднимать жилищно-коммунальные тарифы на больше, чем поднимается средняя заработная плата».

В Минфине считают, что идея Ю.ТИМОШЕНКО ограничить максимальный размер коммунальных платежей 20% совокупного дохода семьи, во-первых, означает, что ситуация ухудшится для сотен тысяч наиболее незащищенных семей. Ведь с 1 января 2007 года ни одна семья в Украине уже не платит за жилищно-коммунальные услуги более 20% совокупного дохода, отмечают в министерстве.

В то же время малообеспеченные семьи нетрудоспособных граждан, инвалиды и пенсионеры платят не более 15% совокупного дохода. Это определено постановлением Кабинета Министров от 10 января 2007 г. №3, где сказано: «Если в составе зарегистрированных и проживающих в жилом помещении (в доме), лиц есть дети, инвалиды первой или второй группы и среднемесячный совокупный доход на одного зарегистрированного в жилом помещении (в доме) гражданина не превышает 50 процентов прожиточного минимума на одного человека в расчете на месяц и если в жилом помещении (в доме) зарегистрированы и проживают только нетрудоспособные граждане, размер платы за жилищно-коммунальные услуги в пределах нормы владения или пользования общей площадью жилья и нормативов пользования отмеченными услугами при условии назначения жилищной субсидии составляет 15 процентов среднемесячного совокупного дохода, а за приобретение сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива — 15 процентов годового совокупного дохода”, напоминают в министерстве.

Во-вторых, отмечают в Минфине, идея привязать тарифы к росту средней заработной платы – “это все равно, что назначать лечение, исходя из средней температуры больных в больнице”. “С экономической точки зрения это абсурд, ведь главная составляющая тарифов – цены на импортированные энергоносители никоим образом не связаны с заработной платой в Украине. А с точки зрения социальной – это ловушка: ведь, даже если можно было бы снизить тарифы в результате, например, снижения цен на энергоносители или энергосбережения, ТИМОШЕНКО предлагает все равно повышать тарифы с ростом зарплаты, который, безусловно, будет происходить”, - убежден в Министерстве финансов.

В-третьих, что касается идеи расширить полномочия Национальной комиссии регулирования электроэнергетики до централизованного определения цен и тарифов на все жилищно-коммунальные услуги. Жилищно-коммунальные тарифы включают в себя около 30 видов услуг, в том числе такие специфические, полностью зависящие от местных условий, как вывоз мусора, уборку придомовых территорий, квартирная плата, содержание лифтов. Например, в Киеве затраты на такие услуги намного выше, чем в райцентре, и «уравниловка» приведет к тому, что одни предприятия ЖКХ станут банкротами, а другие получат неоправданные прибыли. Централизованное регулирование тарифов на эти услуги противоречит экономической логике ценообразования, нарушает конституционные полномочия органов местного самоуправления, блокирует проведение реформы ЖКХ и привлечения в эту сферу на конкурентных условиях частного капитала. Более того, с таким подходом к регулированию цен и тарифов Украину в Европу никогда не возьмут, - подчеркивают в Минфине.

Таким образом, подытоживается в сообщении министерства, воплощение идей Ю.ТИМОШЕНКО означало бы очень существенное для малообеспеченных семей повышение платы за услуги ЖКХ (они платили бы на 5% больше, чем предусмотрено действующими социальными гарантиями), а также абсолютно антиэкономическое, фактически произвольное повышение тарифов автоматически с повышением средней заработной платы.

В то же время, напоминают в Минфине, правительство еще в конце прошлого года упростило порядок получения субсидий, определив, что они предоставляются на основании лишь справок о совокупном доходе зарегистрированных в квартире лиц. В то же время по всей стране происходит тщательная проверка обоснованности установленных тарифов, и местные власти, как, например, в Киеве, прислушиваются к выводам правительственных специалистов о необходимости снижения тарифов.

Минфин подытоживает, что Верховная Рада Украины отказалась поддержать “авантюрные предложения БЮТ, голосованием большинства преодолела «галасування» (шум) оппозиции, которая до сих пор не способна найти нишу конструктивной законодательной работы».

Как сообщал УНИАН, 9 февраля Верховная Рада Украины не поддержала проект закона «О жилищно-коммунальных услугах», внесенный БЮТ. В первом чтении за проект закона проголосовали 198 народных депутатов из 435, зарегистрированных в сессионном зале.

Проектом закона, разработанным лидером БЮТ Ю.ТИМОШЕНКО и членом фракции БЮТ Ольгой БОДНАР, в частности, предлагалось, чтобы уровень повышения тарифов на жилищно-коммунальные услуги не превышал темпов роста средней зарплаты работников, занятых в областях экономики за последний календарный год. Проектом закона также предусматривалось, что сумма, оплаченная за жилищно-коммунальные услуги, не может превышать 20% совокупного дохода каждой конкретной семьи.

ВР Украины также отказалась направить данный проект закона на доработку.