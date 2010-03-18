Эксперт: наибольшую угрозу для Тимошенко представляет она сама

Партия регионов, несмотря на быстрое создание новой коалиции и правительства, вряд ли сможет в ближайшее время сформировать в нынешнем составе Верховной Рады конституционное большинство.

Такое мнение корреспонденту УНИАН в Польше выразил польский аналитик Гжегож ГРОМАДСКИЙ.

Он отметил, что депутаты нынешней Верховной Рады руководствуются не только текущими бизнес-интересами, которые могут их склонять к вхождению в проправительственную коалицию, но и учитывают возможное развитие политической ситуации в Украине.

Г.ГРОМАДСКИЙ заметил, что даже бывшему Президенту Леониду КУЧМЕ не удалось набрать в парламенте 300 голосов для внесения изменений в Конституцию. В нынешней ситуации, по мнению эксперта, это будет еще сложнее.

По мнению аналитика, лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО сможет сравнительно легко руководить группой народных депутатов от БЮТ, находясь за стенами Верховной Рады. По словам Г.ГРОМАДСКОГО, эффективность этого руководства будет зависеть от позиции Ю.ТИМОШЕНКО. «Если позиция сильная, то она не должна сидеть в парламенте, а может с заднего кресла руководить», - сказал он.

Аналитик добавил, что наибольшую угрозу для Ю.ТИМОШЕНКО может представлять «она сама» в случае необдуманных решений, заметив, что ее поведение после проигрыша на выборах Президента свидетельствует о рациональности, ведь «она не делает кардинальных ошибок».