Новые ориентиры государственной экономической политики. «Кальварийские посиделки” в УНИАН

В УНИАН состоятся «Кальварийские посиделки в УНИАНе» на тему: “Украинский Давос, или Новые ориентиры государственной экономической политики”. С 9 по 11 июня под Одессой соберутся ведущие российские специалисты, собственники бизнеса и топ-менеджеры ведущих украинских компаний. Цель встречи - разработка новых стратегий развития компаний и предприятий, моделирование потребительских ориентаций на период 3-5 года и... моделей эффективного манипулирования потребителем. Во время пресс-конференции будут представлены новые тренды, которые определят направления развития украинского общества на ближайшие 3-5 лет, независимо от результатов каких-либо выборов. А также представлен новый, абсолютно нетрадиционный, формат бизнес-форума. В пресс-конференции примут участие - президент общественной организации «Украинский маркетинг клуб», Председатель оргкомитета бизнес-форума Жанн Смотрич, PR-директор компании «Сигарный дом «Фортуна»» Оксана Тодорова, главный редактор издательства «Кальвария», управляющий партнер «Matskevych&Sladkevych Brand Corporation» Петр Мацкевич, главный редактор журнала «PR-менеджер», управляющий партнер «Matskevych&Sladkevych Brand Corporation» Ксения Сладкевич (ул. Крещатик, 4, конференц-зал).