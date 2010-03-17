Симоненко рассказал Януковичу о «преступлении» Тимошенко и Турчинова

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ поручил председателю Счетной палаты Валентину СИМОНЕНКО предоставить предложения по оптимизации бюджета.

Как сообщает пресс-служба главы государства, об этом шла речь во время встречи в Администрации Президента.

В.СИМОНЕНКО должен предоставить главе государства предложения относительно оптимизации расходов, чтобы “страна имела возможность не только нормально прожить этот непростой год, но и заложить фундамент роста экономики на последующие периоды”, говорится в сообщении.

В ходе встречи были обсуждены вопросы подготовки бюджета-2010 и борьбы с коррупцией в бюджетной сфере.

«Безусловно, то, что бюджет текущего года готовится с таким опозданием, очень плохо. Но нам обязательно нужно учесть все недостатки бюджета-2009, а также ту сверхсложную ситуацию, которая есть сейчас в экономике страны», – отметил В.ЯНУКОВИЧ.

Президент назвал недопустимой перегрузку дополнительными налогами предприятий, почти половина из которых являются убыточными.

Глава государства отметил необходимость рационального использования имеющихся у государства средств по приоритетным направлениям, которые должны быть определены в бюджете-2010.

Президент поручил председателю Счетной палаты держать на жестком контроле этот вопрос.

«Я хорошо знаю: для того, чтобы побороть коррупцию в бюджетной сфере, приучить чиновников жить по закону, нам с вами нужно будет хорошо поработать. Не дать рукам чиновников, которые тянутся, чтобы зарабатывать на бюджете – это будет наша с вами общее дело», - подчеркнул В.ЯНУКОВИЧ.

В свою очередь В.СИМОНЕНКО проинформировал Президента, что бюджет-2009 не выполнен ни по одному из показателей. «А те показатели, которые хоть как-то подходят по нормам закона, практически фальсифицированы. Особенно это касается внешних заимствований, выплат зарплат, а также работы Пенсионного фонда», - отметил председатель Счетной палаты.

Отвечая на вопрос Президента, кем именно были фальсифицированы эти данные, В.СИМОНЕНКО сказал: «Предыдущим правительством, которое руководило страной в 2008-2009 годах», добавив, что, по данным Счетной палаты, лишь по одному вопросу, а именно – тендерным закупкам, – личными распоряжениями экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО и первого вице-премьер-министра Александра ТУРЧИНОВА или так называемыми протокольными решениями, без принятия соответствующих постановлений Кабмина государству лишь в текущем году нанесены убытки в размере 20 млрд. грн.

«То, что совершено преступление, – это стопроцентно. Теперь, чтобы двигаться вперед, нужно, чтобы было и наказание по результатам совершенного преступления», – заявил председатель Счетной палаты.

Кроме того, В.СИМОНЕНКО сообщил о состоянии дел в Пенсионном фонде Украины и высказал свои предложения относительно улучшения и совершенствования его работы.