Азаров обещает лично координировать сотрудничество с ЕС

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ лично будет координировать и направлять сотрудничество Кабинета министров Украины с Европейским Союзом.

Как сообщили УНИАН в Управлении по связям со СМИ Секретариата КМУ, об этом премьер заявил во время встречи с главой представительства Европейского Союза в Украине Жозе Мануэлем Пинту ТЕЙШЕЙРОЙ.

«Учитывая исключительную важность процесса евроинтеграции для нашей страны, координировать и направлять переговорный процесс украинского правительства с ЕС буду я лично. Мы обеспечим, чтобы этот процесс был искренним, ответственным и не допустим фрагментарности. Будем двигаться шаг за шагом, детально отрабатывая каждое соглашение», - подчеркнул Н.АЗАРОВ.

В этом процессе, по убеждению премьер-министра, правительство сохранит все предыдущие положительные наработки и, безусловно, будет выполнять взятые обязательства должным образом, в соответствии с законом.

Глава правительства отметил, что Украина заинтересована интенсифицировать переговоры о зоне свободной торговли с ЕС, поскольку наша цель – дальнейшая либерализация внешней торговли и усиление конкурентоспособности через модернизацию экономики и реформы.