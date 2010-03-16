МВФ, Всемирный банк и ЕК еще думают, стоит ли проводить аудит в Украине

На сегодняшний день Международный валютный фонд, Всемирный банк и Европейская Комиссия изучают возможность проведения аудита деятельности Национального банка Украины и правительств Юлии ТИМОШЕНКО и Виктора ЯНУКОВИЧА в 2008-2009 и 2006-2007 годах соответственно.

Об этом УНИАН сообщил экс-вице-премьер-министр Украины Григорий НЕМЫРЯ.

«Мы направили соответствующие обращения в эти организации. Возможность проведения аудита пока изучается. Вопрос серьезный и требует времени», - сказал Г.НЕМЫРЯ.

Как сообщал УНИАН, 4 марта т.г. тогда еще вице-премьер-министр Г.НЕМЫРЯ сообщил, что на заседании Кабинета министров 2 марта было принято решение обратиться к Международному валютному фонду, Всемирному банку и Европейской Комиссии с просьбой организовать аудит деятельности Национального банка Украины и правительств Ю.ТИМОШЕНКО и В.ЯНУКОВИЧА.

По словам Г.НЕМЫРИ, Ю.ТИМОШЕНКО обсудила возможность проведения такого аудита 25 февраля т.г. в ходе встреч с верховным представителем ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Кетрин ЭШТОН и советником президента США по вопросам нацбезопасности Джеймсом ДЖОНСОМ и получила поддержку с их стороны.

9 марта Президент Украины В.ЯНУКОВИЧ пообещал обнародовать информацию о реальном состояния экономики государства. «Я обязательно обнародую информацию, которая у нас будет сделана вместе с международным аудитом, относительно ситуации в стране», - сказал он.

15 марта Президент поручил правительству Николая АЗАРОВА начать подготовку к международному аудиту в Украине.